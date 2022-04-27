انت الان تتابع خبر القبض على متهم ينتحل صفة قاضٍ في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام المنصور، تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بانتحال صفة قاضٍ".

وأضافت، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ١٦٠ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

