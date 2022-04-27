قرب فورونيج.. الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة استطلاع بدون طيار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال محافظ مقاطعة كورسك رومان ستاروفويت، إنه تم في الليلة الماضية تشغيل نظام الدفاع الجوي، ولم تقع إصابات أو دمار في المنطقة.



وأضاف المحافظ: "في الساعة 2.45 من الليلة الماضية، سمع العديد من سكان كورسك ما يشبه الانفجارات. يجري التحقق من تفاصيل الحادث. وفقا للمعلومات الأولية تم تشغيل منظومة الدفاع الجوي".

من جانبه قال محافظ مقاطعة فورونيج ألكسندر غوسيف، إن منظومة الدفاع الجوي في المنطقة اكتشفت ودمرت طائرة استطلاع صغيرة بدون طيار في السماء فوق فورونيج.

وأكد المحافظ على أن الحياة تسير بشكل طبيعي في المنطقة، ولا يوجد ما يهدد حياة وصحة السكان.

وشدد المحافظ على أن يراقب ويتابع شخصيا، كل تطورات الوضع في المنطقة.

قبل ذلك، ذكر مصدر في مديرية حالات الطوارئ في مقاطعة فورونيج، بأنه تم سماع وقوع انفجارين بالقرب من منطقة شيلوفو في مدينة فورونيج.

وأشار المصدر إلى أن مجموعة ميدانية تابعة للمديرية توجهت إلى المنطقة ويجري التحقق في ما حدث هناك.

وكما سكان منطقة شيلوفو الصغيرة على الشبكات الاجتماعية، في حوالي الساعة 4:40 بتوقيت موسكو، سمعت أصوات تفرقع ويعتقد أنه تم تشغيل الدفاع الجوي مرتين، وربما أقلعت الطائرات مرتين.

تقع منطقة شيلوفو الصغيرة بالقرب من مطار بالتيمور العسكري، وهي ليست بعيدة عن فورونيج، وتبعد حوالي 300 كلم عن الحدود مع أوكرانيا.