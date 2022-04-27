بريطانيا تعتزم دعوة حلفاء أوكرانيا لتكثيف إنتاجهم من الأسلحة الثقيلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تعتزم بريطانيا، اليوم الأربعاء، دعوة حلفاء أوكرانيا للاستعداد لمعركة طويلة و"تكثيف" إنتاجهم من الأسلحة الثقيلة بما في ذلك الدبابات والطائرات.



وبحسب وكالة "فرانس برس"، تعتزم وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إلقاء كلمة أمام دبلوماسيين ورجال أعمال كبار في لندن اليوم، تحذر فيها من أن مصير أوكرانيا بات على المحك، وتدعو إلى "مقاربة جديدة" بعد إخفاق المنظومة الأمنية العالمية الحالية في "ردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن العملية العسكرية في أوكرانيا".

وتحذر تراس من أن انتصار بوتين ستكون له "عواقب وخيمة في جميع أنحاء العالم"، داعية الى إرسال المزيد من الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا على الرغم من خطر تصعيد الصراع.

وتتابع "يجب أن نكون مستعدين لحرب طويلة وأن نضاعف دعمنا لأوكرانيا من "الأسلحة الثقيلة والدبابات والطائرات واستخدام كل ما هو موجود لدينا وتكثيف الإنتاج. نحن بحاجة إلى القيام بكل هذا".

وستدعو تراس إلى زيادة العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، لتشمل حظر أوروبا واردات الطاقة الروسية "بشكل نهائي"، مضيفة "يجب ألا يكون هناك مكان يلجأ إليه بوتين لتمويل هذه الحرب المروعة".