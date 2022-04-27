زاخاروفا تؤكد أن زيلينسكي يستخدم الوضع في "آزوفستال" وكأنه ورقة رابحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن السلطات الأوكرانية تريد التلاعب بالوضع حول مصنع "آزوفستال" في ماريوبول لمصلحتها الخاصة.



وقالت زاخاروفا لإذاعة "سبوتنيك، اليوم الأربعاء: "يريد نظام كييف التلاعب بهذا الوضع عن طريق استخدام الأشخاص المتواجدين هناك لمصلحته".

وأضافت أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يعتقد أنه يجب أن يكون لدى المرء ورقة رابحة معينة في جعبته - فظيعة ودموية - لكنها في فهمه بطاقة "يمكن اللجوء إليها بلا نهاية".