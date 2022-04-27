أستراليا تزود أوكرانيا بأسلحة ثقيلة تزيد قيمتها عن 19 مليون دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الحكومة الأسترالية عن زيادة حجم المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا لتصل إلى 19.1 مليون دولار أمريكي.



وأفادت هيئة الإذاعة ABC اليوم الأربعاء، بأنه سيتم إرسال أسلحة مدفعية ثقيلة وذخيرة بقيمة 26.7 مليون دولار أسترالي (19.1 مليون دولار) إلى سلطات كييف.

وذكرت المحطة الإذاعية، أنه وبطلب من سلطات كييف، سترسل أستراليا إلى أوكرانيا ستة مدافع هاوتزر M777 عيار 155 مم بمدى إطلاق يصل إلى 30 كلم، بالإضافة إلى ذخيرة لها.

وبهذا الشكل، سيرتفع المبلغ الإجمالي للأموال التي تخصصها الحكومة الأسترالية لشراء أسلحة لأوكرانيا، إلى أكثر من 225 مليون دولار أسترالي (161.6 مليون دولار أمريكي).

وحتى الآن وصل المبلغ الإجمالي الذي خصصته كانبيرا للمساعدة الإنسانية للمواطنين الأوكرانيين ولشراء الأدوية والسلع الأساسية للنازحين داخليا، إلى 65 مليون دولار أسترالي (46.6 مليون دولار أمريكي).