وكالة تكشف أن مخزونات الأسلحة الأمريكية قد تنفد قريبا بسبب استمرار مساعدة أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وكالة "بلومبرغ"، إن مخزونات الأسلحة الأمريكية ستنفد في غضون بضعة أشهر، إذا استمر البيت الأبيض في إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا.



ونقلت الوكالة عن النائبة السابقة لوزير الدفاع الأمريكي إيلين لورد قولها: "هذا تهديد كبير لأمننا".

وأضافت لورد في حديث للمشرعين الأمريكيين، أن الولايات المتحدة سلمت لسلطات كييف، ما يقرب من ربع مخزونها من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة من طراز "ستينغر".

بدوره، أشار ديفيد بيرتو رئيس مجلس الخدمات المتخصصة (Professional Services Council)، إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وضعت الولايات المتحدة حوالي ثلث مخزوناتها من الأسلحة في حالة تأهب، في حين لم يتم التوقيع على عقود حول تجديد هذه المخزونات.