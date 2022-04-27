صفقة بيع تويتر .. شبح ترامب يبدأ الظهور وقلق في البيت الأبيض

الشارقة - اميمة ياسر - أبرم الملياردير إيلون ماسك صفقة لشراء منصة التواصل الاجتماعي تويتر، وأطلق وعودا بتقليل الرقابة على المنصة، مما أثار تساؤلات حول ما سيعنيه نهجه لمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة المشتركة في برنامج "ساحة المدينة الرقمية" المعني بمراقبة المحتوى.

وقد أعربت جماعات حقوق الإنسان عن مخاوفها من أن يؤدي الافتقار إلى الاعتدال في المنصة إلى زيادة في خطاب الكراهية.

كما يتساءل العديد من مستخدمي تويتر أيضا عما إذا كان هذا يعني أنه سيتم السماح للحسابات المعلقة من قبل الشركة بالعودة.

ويعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الشخص الأكثر شهرة الذي تم إغلاق حسابه على المنصة.

وبعد الإعلان عن نبأ الصفقة، أثارت جماعات حقوق الإنسان مخاوف بشأن خطاب الكراهية على تويتر، والسلطة التي ستمنحها تلك الصفقة لماسك، الذي يصف نفسه بـ "الداعم لحرية التعبير المطلقة".

لقد كان ماسك صريحا في انتقاداته لسياسات تويتر الأساسية بشأن الإشراف على المحتوى، مجادلا بأن المنصة تحتاج إلى أن تكون منبرا حقيقيا لحرية التعبير.

ووصف في بيان عقب إبرام الصفقة، حرية التعبير بأنها "حجر الأساس لديمقراطية فاعلة".

وقالت منظمة العفو الدولية في سلسلة تغريدات على موقع تويتر: "نحن قلقون بشأن أي خطوات قد يتخذها تويتر لتقويض تطبيق السياسات والآليات المصممة لحماية المستخدمين.

وأضافت: "آخر شيء نحتاجه هو منصة تغض الطرف عمدا عن الكلام العنيف والمسيء ضد المستخدمين، ولا سيما أولئك الأكثر تأثراً، بما في ذلك النساء والأشخاص لا ثنائيي الجندر، وغيرهم".

ولم يرد موقع تويتر على الفور على طلب بي بي سي للتعليق على المخاوف المثارة.

هل سيعود ترامب إلى تويتر؟

أُلغي حساب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، العام الماضي في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير في مبنى الكابيتول بواشنطن.

ولكن حتى في حال إلغاء حظره على تويتر، يقول ترامب إنه لا يخطط للعودة إلى المنصة، وبدلا من ذلك يختار استخدام منصته الخاصة، تروث سوشال Truth Social.

وقد قال ترامب لقناة فوكس نيوز : "لن أستخدم تويتر، وسأواصل استخدام منصتي الخاصة، تروث سوشال".

وأضاف أنه يعتقد أن ماسك، الذي وصفه بـ "الرجل الطيب" ، "سيجري تحسينات" على المنصة.

ولم يرد ممثلو ترامب على الفور على طلب بي بي سي للتعليق.

لكن مينغ تشي كو، محلل التكنولوجيا في شركة إدارة الاستثمار، تي إف انترناشيونال سيكيوريتيز، قال لبي بي سي إن ترامب قد يقرر العودة إلى تويتر إذا خاض الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

وقال كو: "لا يزال تويتر خيارا أفضل بالنسبة له ليكون له صوت مسموع، هذا بطبيعة الحال إذا كان تويتر على استعداد لإعادة حسابه".

وأضاف: "ليس من السهل بناء منصة ذات تأثير أكبر من تويتر قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة".

كيف تفاعل السياسيون مع الصفقة؟

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، للصحفيين إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "يشعر بالقلق منذ فترة طويلة بشأن قوة منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة"، بغض النظر عمن يمتلك موقع تويتر أو يديره.

وقالت السناتور عن الحزب الديموقراطي، إليزابيث وارين، إن الصفقة "خطيرة على ديمقراطيتنا"، بينما استمرت بالمطالبة والضغط باتجاه فرض ضريبة الثروة و "قواعد قوية لمحاسبة شركات التكنولوجيا الكبرى".

في غضون ذلك، رحبت السناتور عن الحزب الجمهوري، مارشا بلاكبيرن، بالاتفاق ووصفته بأنه "يوم مُشجع لحرية التعبير".