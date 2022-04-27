تراجع كبير في سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار صرف 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها بتعاملات أمس الماضي.

ويرصد الخليج 365 أسعار أهم العملات العربية مقابل الجنيه يوميا مقارنة بمستواها في اليوم السابق، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية

سعر الدينار الكويتي: 58.10 جنيه للشراء بتراجع 18 قرشا، و60.79 جنيه للبيع بتراجع 21 قرشا.

سعر الريال السعودي: 4.92 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 5.03 جنيه للشراء بتراجع قرش، و5.05 جنيه للبيع بتراجع قرشين.

سعر الدينار البحريني: 47.73 جنيه للشراء بتراجع 13 قرشا، و49.15 جنيه للبيع بتراجع 14 قرشا.

سعر الريال القطري: 4.73 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و5.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 25.69 جنيه للشراء بتراجع 7 قروش، و26.17 جنيه للبيع.