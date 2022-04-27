سعر الذهب اليوم في مصر يواصل التراجع مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر انخفاضه مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 5 جنيهات، مقارنة بتعاملات أمس، مع تراجع المعدن عالميًا.

وكان سعر جرام الذهب تراجع 5 جنيهات خلال تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 737 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 947 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1105 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 1262 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 8840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إلى نحو 1898 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.36%، في الساعة 8:56 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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