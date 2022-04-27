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بعد تراجع.. سعر الدولار اليوم في 10 بنوك مع بداية التعاملات

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محمد اسماعيل - القاهرة - تبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية التعاملات، مقارنة بختام تعاملات أمس.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 18.47 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

بنك مصر: 18.47 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 18.48 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و18.55 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 18.48 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 18.47 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه.

بنك قناة السويس: 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.56جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

بنك البركة: 18.50 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 18.50 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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