بعد تراجع.. سعر الدولار اليوم في 10 بنوك مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - تبت- شيرين صلاح:
استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية التعاملات، مقارنة بختام تعاملات أمس.
أسعار الدولار اليوم
البنك الأهلي المصري: 18.47 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.
بنك مصر: 18.47 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 18.48 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و18.55 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 18.48 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 18.47 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه.
بنك قناة السويس: 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.56جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.
بنك البركة: 18.50 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 18.50 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.