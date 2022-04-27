ارتفاع مؤقت في الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 6 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 27 أبريل إلى الاثنين 20 مايو 2022.

ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأربعاء 27 أبريل

شبورة مائية من 3 لـ 7 صباحا تقريبا، على بعض الطرق المؤية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

الخميس 28 أبريل

نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

الجمعة 29 أبريل

ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

السبت 30 أبريل

نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وسيناء على فترات متقطعة.

الأحد 1 مايو

- نشاط رياح، على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- درجات الحرارة

تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 30 – 17 درجة، والسواحل الشمالية بين 24 – 16، وجنوب سيناء 34 – 24، وشمال الصعيد 34 – 18، وجنوب الصعيد 39 – 24 درجة مئوية.

الاثنين 2 مايو

- نشاط رياح، على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

- درجات الحرارة

تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 34 – 19 درجة، والسواحل الشمالية بين 33 – 18، وجنوب سيناء 34 – 24، وشمال الصعيد 38 – 20 وجنوب الصعيد 40 – 26 درجة مئوية.