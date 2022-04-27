"طارق" يطلب تطليق زوجته: "نيمتني على البلاط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فاطمة عادل:

أقام "طارق. م"، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته، مبررًا طلبه "من يوم الزفاف وزوجتي تنقل عفش البيت إلى منزل والدتي.. وتسبني أنام على البلاط".

يضيف الزوج: تعرفت على زوجتي "سالي. ح" عن طريق شقيقها الأكبر، وبعد التعارف وجدتها ملتزمة ومتعلمة، والغريب حينها هي موافقتها على الخطبة والزواج دون معرفتي.

يروي الزوج اللحظات الأولى من زواجهما: عشت مع زوجاتي أيام صعبة ما بين بكاء وصراخ، فمنذ اليوم الأول للزواج وهي متعلقة بوالدتها، قائلًا: "مراتي زي الطفلة وبتمسك ايد والدتها.. وبتعيط لما تسبها"، لذا قررت الانفصال عنها بكل الطرق.

أوضح "طارق": زواجنا لم يستمر إلا عام فقط، لم أطق المعيشة معها أكثر من ذلك بسبب طريقتها الغريبة، فزوجتي تنقل كل مستلزمات المنزل إلى بيت والدتها، وتبرر ذلك بأنها سيدة كبيرة وتريد من يساندها ويساعدها، "وافقتها على أفعالها لغاية ما نيمتني على البلاط".

أشار الزوج: زوجتي لا تفكر سوى في إرضاء والدتها، وتركتني آخر اهتماماتها، لذلك صممت على الطلاق لكنها رفضت.

يختتم الزوج: لم يكن أمامي سوى محكمة الأسرة، وبالفعل أقمت دعوى قضائية لخلع زوجتي حملت رقم 140 لسنة 2021، ولا تزال منظورة حتى الآن لم يتم الفصل بها.