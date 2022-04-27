طقس ربيعي يسيطر على لبنان… إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

يؤثر على لبنان طقس ربيعي معتدل، يترافق مع غبار خفيف في الجو يستمر لغاية صباح الغد مع احتمال سقوط أمطار على الجبال العالية الشمالية والشرقية.

ويخيّم الاستقرار على السواحل وباقي المناطق، لتعود وترتفع درجات حرارة يوم الجمعة والسيت.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١٨ و ٢٥ درجة بقاعا بين ١٣ و ٢٩ درجات وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٥ و ٢١ درجات

– الجو : مشمس اجمالا ومغبر مع احتمال امطار رعدية بعد الظهر على الجبال الشمالية والشرقية وفي الداخل

– الرياح : شرقية الى شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٥٠ و ٧٠ ٪؜

– الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٢ hpa

– الرؤية متوسطة

– البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس: طقس معتدل قليل السحب مغبر صباحا ليضعف الغبار مع تقدم الوقت والحرارة مستقرة نسبياً و تتراوح بين ١٨ و ٢٤ درجة ساحلا وبين ١١ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٠ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية الى شمالية غربية سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س تنشط احيانا خاصة في الداخل وعلى الجبال.

الجمعة: طقس دافئ وقليل السحب والحرارة ترتفع و تتراوح بين ١٩ و ٢٧ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٤ درجات على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية الى شمالية غربية سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س تنشط احيانا خاصة في الداخل وعلى الجبال.