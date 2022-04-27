الجيش الصيني يدين إبحار سفينة حربية أميركية في مضيق تايوان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

وجه الجيش الصيني، اليوم الأربعاء، إدانة للولايات المتحدة، بعد أن أبحرت سفينة حربية أميركية أخرى عبر مضيق تايوان ذي الحساسية، قائلا إن مثل هذه العمليات “تتعمد” الإضرار بالسلام والاستقرار.

من جهتها، اعتبرت البحرية الأميركية أن مدمرة الصواريخ الموجهة سامسون قامت “بعبور عادي عبر مضيق تايوان”، الثلاثاء، بما لا يتعارض مع القانون الدولي.

وتجري الولايات المتحدة مثل عمليات الإبحار تلك مرة على الأقل كل شهر.

وفي 15 أبريل الجاري، أعلنت الصين أنها أجرت تدريبات حول تايوان، فيما يزور وفد أميركي الجزيرة، في خطوة ذكر جيش التحرير الشعبي أنها تستهدف “الإشارات الخاطئة”، التي ترسلها الولايات المتحدة.

وذكر تلفزيون الصين المركزي الرسمي نقلا عن شي يي لو، المتحدث باسم قيادة مسرح العمليات الشرقي لجيش التحرير الشعبي، أن الجيش الصيني أرسل فرقاطات وقاذفات قنابل وطائرات مقاتلة إلى بحر الصين الشرقي والمنطقة المحيطة بتايوان.

وقال شي: “هذه العملية رد على إرسال إشارات خاطئة على نحو متكرر من الولايات المتحدة بخصوص تايوان في الآونة الأخيرة”.