26 أبريل , 2022 تويتر (أ ف ب). أوردت «توتير» في بيان أن الملياردير إيلون ماسك سيتعيّن عليه أن يدفع لها رسماً قدره مليار دولار إذا ألغي اتفاقه لشراء شركة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار نقداً.

كانت هذه تفاصيل خبر تويتر: ماسك سيتعيّن عليه أن يدفع مليار دولار إذا ألغى اتفاق شراء منصة التواصل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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