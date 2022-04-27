رئيس وزراء أوكرانيا: نحتاج 5 مليارات دولار شهرياً

كييف: قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال اليوم الثلاثاء، إن بلاده تحتاج لخمسة مليارات دولار في الشهر من الشركاء الدوليين لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والإنسانية للسكان الذين تضرروا من الحرب.

وأضاف أن صندوق النقد الدولي قد خصص فتح حساباً خاصاً سيقدم من خلاله شركاء كييف المساعدات المالية.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزارة المالية قد أعلنا في السابق أن هناك حاجة لأكثر من 9ر6 مليار دولار شهرياً لتغطية النفاقات الاجتماعية.

وقبل الغزو الروسي، وفرت الموازنة الأوكرانية لعام 2022 نحو 4 مليارات دولار لمثل هذه النفقات الشهرية.