شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في جنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد شاب فلسطيني واصيب 3 آخرون بجروح متوسطة اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الشاب أحمد لطفي من بلدة برقين استشهد متأثرا بإصابته بعيار ناري في الرأس, مضيفة أن قوات الاحتلال داهمت مخيم جنين ,واعتقلت 3 فلسطينيين وهم عاصم جمال، ويزن مرعي، ونضال أمين .

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة قباطية جنوب جنين، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واعتقلت كلا من، ياسر أبو الرب، والأسيران المحرران علاء حنايشة، وعلي أبو الرب.

من جهة أخرى , أفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في محافظة رفح جنوب قطاع غز , بأن بحرية قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 6 صيادين فلسطينيين في البحر وهم: محمود البردويل، ومحمد أبو بطن، خليل البردويل، محمد البردويل، محمد البردويل، وإبراهيم أبو عدوان، واقتادتهم جمعيا إلى جهة مجهولة.