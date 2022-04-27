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لا تكتمل المناسبات من دونها... كيف تحضّر الهريسة العراقية في المنزل؟

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بغداد - ياسين صفوان - المقادير:

للهريسة:

§     رقائق جوز الهند الناعم الأبيض: كوب ونصف

§     الفانيلّا السائلة: ملعقة صغيرة ونصف

§     السكّر الأبيض الخشن أو السكر البني: كوبان

§     الحليب المجفف: كوبان

§     السميد الناعم: كوبان

§     البيكنج باودر: ملعقتان كبيرتان

§     اللبن الزبادي: كوب

§     الزيت النباتيّ: كوبان

§     الماء: كوب

§     الطحينة: ملعقتان

§     اللوز أو أي نوع من المكسرات للتزيين: حسب الرغبة

§     القطر البارد: كوبان

 

للقطر:

§     عصير الّليمون: ملعقة صغيرة

§     الليمون الطازج: شريحة

§     السكّر الأبيض: كوبان

§     الماء: كوب

§     عود من القرفة

 

الخطوات:

§     دهن صينيّة فرن متوسطة الحجم بالقليل من الطحينيّة من الداخل ومن الأطراف والجوانب

§     مزجِ السميد الناعم، والسكّر، والحليب الناشف، بالإضافة إلى جوز الهند المبروش، ومسحوق البيكينج باودر في قدرٍ عميق

§     تحريك المكوّنات باستخدام ملعقة أو شوكة حتى تمتزج جيداً

§     إضافة كمية من الزيت، والفانيلّا السائلة إلى المكوّنات الجافة

§     خلط جميع المكوّنات

§     مزج اللبن الزبادي مع الماء جيّداً في طبقٍ

§     إضافة المزيج إلى الخليط، وخلط المكوّنات جيداً لتتماسك العجينة

§     وضع خليط العجينة في الصينيّة المدهونة بالطحينة ومدّها بشكل متساوٍ

§     تقطيع العجينة إلى مربّعات متساوية الحجم وهي ما زالت نيئة

§     وضع حبة من اللوز على كلّ مربع من العجين

§     وضع الصينيّة في الفرن لمدّة 30 إلى 45 دقيقة على درجة حرارة متوسّطة ليصبح سطحها ذهبيّ اللون

§     رشّ الصينية وهي ساخنة بالقطر البارد

 

القطر:

§     وضع السكّر في قدر عميق متوسط الحجم

§     إضافة الماء  ووضع القدر على نار هادئة حتى يغلي

§     إضافة عصير الليمون، وعود القرفة

§     ترك القدر على النار لمدّة 5 دقائق

 

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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