انت الان تتابع خبر لا تكتمل المناسبات من دونها... كيف تحضّر الهريسة العراقية في المنزل؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المقادير:

للهريسة:

§ رقائق جوز الهند الناعم الأبيض: كوب ونصف

§ الفانيلّا السائلة: ملعقة صغيرة ونصف

§ السكّر الأبيض الخشن أو السكر البني: كوبان

§ الحليب المجفف: كوبان

§ السميد الناعم: كوبان

§ البيكنج باودر: ملعقتان كبيرتان

§ اللبن الزبادي: كوب

§ الزيت النباتيّ: كوبان

§ الماء: كوب

§ الطحينة: ملعقتان

§ اللوز أو أي نوع من المكسرات للتزيين: حسب الرغبة

§ القطر البارد: كوبان

للقطر:

§ عصير الّليمون: ملعقة صغيرة

§ الليمون الطازج: شريحة

§ السكّر الأبيض: كوبان

§ الماء: كوب

§ عود من القرفة

الخطوات:





§ دهن صينيّة فرن متوسطة الحجم بالقليل من الطحينيّة من الداخل ومن الأطراف والجوانب

§ مزجِ السميد الناعم، والسكّر، والحليب الناشف، بالإضافة إلى جوز الهند المبروش، ومسحوق البيكينج باودر في قدرٍ عميق

§ تحريك المكوّنات باستخدام ملعقة أو شوكة حتى تمتزج جيداً

§ إضافة كمية من الزيت، والفانيلّا السائلة إلى المكوّنات الجافة

§ خلط جميع المكوّنات

§ مزج اللبن الزبادي مع الماء جيّداً في طبقٍ

§ إضافة المزيج إلى الخليط، وخلط المكوّنات جيداً لتتماسك العجينة

§ وضع خليط العجينة في الصينيّة المدهونة بالطحينة ومدّها بشكل متساوٍ

§ تقطيع العجينة إلى مربّعات متساوية الحجم وهي ما زالت نيئة

§ وضع حبة من اللوز على كلّ مربع من العجين

§ وضع الصينيّة في الفرن لمدّة 30 إلى 45 دقيقة على درجة حرارة متوسّطة ليصبح سطحها ذهبيّ اللون

§ رشّ الصينية وهي ساخنة بالقطر البارد

القطر:

§ وضع السكّر في قدر عميق متوسط الحجم

§ إضافة الماء ووضع القدر على نار هادئة حتى يغلي

§ إضافة عصير الليمون، وعود القرفة

§ ترك القدر على النار لمدّة 5 دقائق