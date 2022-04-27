بغداد.. تنفيذ 'دكة عشائرية' على موقف سيارات أحد المستشفيات (فيديو)

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بتنفيذ عدد من المسلحين ما تسمى بـ "الدكة العشائرية" على موقف سيارات مستشفى الحبيبية شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عدداً من العجلات المدنية تضرر نتيجة دكة عشائرية، نفذها مجهولون على موقف سيارات مستشفى الحبيبية شرق بغداد، دون إصابات تذكر".

ويظهر الشريط المصور الذي صوره أحد الأشخاص، عدداً من العجلات المدنية الواقفة أمام مستشفى الحبيبية، وهي متضررة نتيجة الدكة العشائرية.