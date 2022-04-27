انت الان تتابع خبر طريقة تحضير تمن الباقلاء بالدجاج والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تتميّز بطرق تحضيرها المتعددة، باللحم، أو بالدجاج مع إمكانيّة إضافة العديد من المنكهات إليها. وسنعرض هنا كيفية تحضيرها مع الدجاج.
كل ما تحتاج إليه:
- دجاجة مقطعة إلى نصفين
- نصف كيلوغرام من الباقلاء المجمدة منزوعة القشرة
- باقتان من الشبث
- رشة من كلّ من: الفلفل الأسود، والهال، والقرفة، والكاري، والكركم
- ليمون ناشف، وبعض ورق الغار
- ملح حسب الحاجة
- حبة متوسطة ومفرومة ناعماً من البصل
- فصان من الثوم
- حبة مقطعة إلى جوانح من البصل
- زيت نباتي
الخطوات اللازمة: - إضافة البهارات الناعمة إليها، وورق الغار، والليمون الناشف، والبصل، والثوم، والملح
- الاستمرار في التقليب حتى يجف ماء الدجاجة المتكون
- إضافة لتر ونصف من الماء المغلي إلى الدجاجة، وتركها حتى تنضج
- نقع الأرز بالماء لمدة نصف ساعة، ثمّ تصفيته
- تحميص الباقلاء في القليل من الزيت
- تسخين القليل من الزيت في قدر، وإضافة البصلة المفرومة إليه، وتحميصها جيّداً
- إضافة القليل من الشبث المفروم، وقلبه لبعض الوقت ثمّ إضافة الأرز
- إضافة مرق الدجاج، وقلب المكوّنات جيّداً مع إضافة رشة كركم، والقليل من الملح
- ترك المزيج على النار حتى يجف الماء عنه، ويصبح على مستوى الأرز
- إضافة باقي كمية الشبث، والباقلاء، وحرك المكوّنات جيّداً، ثمّ تغطية القدر، وتركه ينضج على نار هادئة
كل ما تحتاج إليه:
- دجاجة مقطعة إلى نصفين
- نصف كيلوغرام من الباقلاء المجمدة منزوعة القشرة
- باقتان من الشبث
- رشة من كلّ من: الفلفل الأسود، والهال، والقرفة، والكاري، والكركم
- ليمون ناشف، وبعض ورق الغار
- ملح حسب الحاجة
- حبة متوسطة ومفرومة ناعماً من البصل
- فصان من الثوم
- حبة مقطعة إلى جوانح من البصل
- زيت نباتي
الخطوات اللازمة:
- تحميص الدجاجة في القليل من الزيت
- الاستمرار في التقليب حتى يجف ماء الدجاجة المتكون
- إضافة لتر ونصف من الماء المغلي إلى الدجاجة، وتركها حتى تنضج
- نقع الأرز بالماء لمدة نصف ساعة، ثمّ تصفيته
- تحميص الباقلاء في القليل من الزيت
- تسخين القليل من الزيت في قدر، وإضافة البصلة المفرومة إليه، وتحميصها جيّداً
- إضافة القليل من الشبث المفروم، وقلبه لبعض الوقت ثمّ إضافة الأرز
- إضافة مرق الدجاج، وقلب المكوّنات جيّداً مع إضافة رشة كركم، والقليل من الملح
- ترك المزيج على النار حتى يجف الماء عنه، ويصبح على مستوى الأرز
- إضافة باقي كمية الشبث، والباقلاء، وحرك المكوّنات جيّداً، ثمّ تغطية القدر، وتركه ينضج على نار هادئة