انت الان تتابع خبر طريقة تحضير تمن الباقلاء بالدجاج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تتميّز بطرق تحضيرها المتعددة، باللحم، أو بالدجاج مع إمكانيّة إضافة العديد من المنكهات إليها. وسنعرض هنا كيفية تحضيرها مع الدجاج.كل ما تحتاج إليه:دجاجة مقطعة إلى نصفيننصف كيلوغرام من الباقلاء المجمدة منزوعة القشرةباقتان من الشبثرشة من كلّ من: الفلفل الأسود، والهال، والقرفة، والكاري، والكركمليمون ناشف، وبعض ورق الغارملح حسب الحاجةحبة متوسطة ومفرومة ناعماً من البصلفصان من الثومحبة مقطعة إلى جوانح من البصلزيت نباتي

الخطوات اللازمة:

- تحميص الدجاجة في القليل من الزيت



إضافة البهارات الناعمة إليها، وورق الغار، والليمون الناشف، والبصل، والثوم، والملحالاستمرار في التقليب حتى يجف ماء الدجاجة المتكونإضافة لتر ونصف من الماء المغلي إلى الدجاجة، وتركها حتى تنضجنقع الأرز بالماء لمدة نصف ساعة، ثمّ تصفيتهتحميص الباقلاء في القليل من الزيتتسخين القليل من الزيت في قدر، وإضافة البصلة المفرومة إليه، وتحميصها جيّداًإضافة القليل من الشبث المفروم، وقلبه لبعض الوقت ثمّ إضافة الأرزإضافة مرق الدجاج، وقلب المكوّنات جيّداً مع إضافة رشة كركم، والقليل من الملحترك المزيج على النار حتى يجف الماء عنه، ويصبح على مستوى الأرزإضافة باقي كمية الشبث، والباقلاء، وحرك المكوّنات جيّداً، ثمّ تغطية القدر، وتركه ينضج على نار هادئة