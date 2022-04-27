مفتي لبنان يؤكد أن أبناء طرابلس والشمال يرزحون تحت الجوع والفقر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

دعا مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان الإثنين أبناء طرابلس والشمال وعكار إلى الهدوء والتروي في انتظار التحقيق في ملابسات كارثة غرق زورق شمال البلاد.



ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن دريان أن "الدولة مسؤولة عن تردي الوضع الخطير الذي وصل إليه المواطن ما جعله يحاول أن يغادر بلده إلى المجهول، بأي طريقة لتأمين سبل العيش الكريم بسبب المعاناة المعيشية التي تلاحقه يومياً".

وأضاف "غالبية الشعب خاصة أبناء طرابلس والشمال يرزحون تحت وطأة الجوع والفقر والبطالة والإهمال والحرمان، ومن المؤسف الدولة غائبة لا تمارس دورها ولا تحتضن أبناءها بالشكل المطلوب، وهذا يشكل خطرا حقيقيا على السلم الأهلي والأمن الاجتماعي".

ودعا دريان أبناء طرابلس والشمال وعكار إلى الهدوء والتروي في انتظار التحقيق لكشف ملابسات الكارثة التي "لا يمكن أن تمر دون محاسبة ومعاقبة كل من تسبب بهذه الجريمة النكراء التي أدت الى سقوط الضحايا من الرجال والنساء والأطفال".