الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بقرار ألمانيا إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

رحب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بالقرار الألماني الذي وصفه "بالبارز"، لدعم أوكرانيا بمنظومات أسلحة مضادة للطائرات.



وقال أوستن إن "إرسال 50 دبابة (شيتا) مضادة للطائرات، والمعروفة باسم (جيبارد) في ألمانيا، يمثل خطوة كبيرة تمنح قدرات إضافية مهمة لأوكرانيا".

وتابع وزير الدفاع الأمريكي، في أعقاب المؤتمر الدولي الخاص بأوكرانيا الذي عُقِد في قاعدة الجيش الأمريكي الجوية بمدينة رامشتاين الألمانية، أن "برلين صديقة وحليفة كبرى للولايات المتحدة"، وأضاف "أننا جميعاً عازمون على مساعدة أوكرانيا على الانتصار اليوم وبناء قوتها غداً".

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوست قد قال إن مجموعة اتصال دولية لدعم الجيش الأوكراني سوف تجتمع شهريا في المستقبل.

وأضاف أوستن" مجموعة الاتصال سوف تكون بمثابة آلية لأمم النوايا الحسنة لتكثيف الجهود وتنسيق المساعدات والتركيز على كسب القتال الدائر اليوم، والصراعات التي تندلع في المستقبل".

وتابع أوستن أن الهدف هو توفير دعم عسكري طويل الأجل لأوكرانيا فيما بعد الأزمة الحالية.

وأدلى أوستن بهذا التصريح بعد اجتماع مع نظرائه وممثلين عسكريين رفيعي المستوى من نحو 40دولة، بما في ذلك حلفاء وشركاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في قاعدة رامشتاين الجوية في جنوب غربي ألمانيا.

وانضم الكثير من المشاركين عبر تقنية الفيديو كونفرنس.