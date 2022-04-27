واشنطن تكشف عن مجموعة اتصال دولية لدعم الجيش الأوكراني ستجتمع شهرياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن مجموعة اتصال دولية لدعم الجيش الأوكراني سوف تجتمع شهريا في المستقبل.



وأضاف أوستن" مجموعة الاتصال سوف تكون بمثابة آلية لأمم النوايا الحسنة لتكثيف الجهود وتنسيق المساعدات والتركيز على كسب القتال الدائر اليوم، والصراعات التي تندلع في المستقبل".

وتابع أوستن أن الهدف هو توفير دعم عسكري طويل الأجل لأوكرانيا فيما بعد الأزمة الحالية.

وأدلى أوستن بهذا التصريح بعد اجتماع مع نظرائه وممثلين عسكريين رفيعي المستوى من نحو 40دولة، بما في ذلك حلفاء وشركاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في قاعدة رامشتاين الجوية في جنوب غربي ألمانيا.

وانضم الكثير من المشاركين عبر تقنية الفيديو كونفرنس.