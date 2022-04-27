وزير الدفاع الأمريكي ينتقد تحذيرات لافروف من نشوب حرب عالمية ثالثة.. ماذا قال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

انتقد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن التحذيرات الأخيرة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من نشوب حرب عالمية ثالثة واستخدام للأسلحة النووية.



وفي أعقاب المؤتمر الدولي عن أوكرانيا الذي عُقِد في قاعدة الجيش الأمريكي الجوية في مدينة رامشتاين الألمانية الثلاثاء، قال أوستن إن "كل حديث عن استخدام محتمل للأسلحة النووية أمر خطير للغاية وقليل الجدوى".

وأضاف "لا أحد يريد حرباً نووية ولا أحد بإمكانه أن يكسبها"، وتابع أنه "دائماً ما يكون هناك احتمال قائم لحدوث عدد من الأشياء، لكني أرى أن دق طبول الحرب والتكهن باستخدام أسلحة نووية من الأمور المحفوفة بالمخاطر والتي لا تعود بالنفع على أحد"، وقال إن بلاده تفعل كل ما في وسعها من أجل منع خروج الحرب عن السيطرة بتجاوزها لحدود أوكرانيا.

وكان لافروف تحدث في وقت سابق عن وجود خطر حقيقي لنشوب حرب عالمية ثالثة، وقال في مقابلة مع التلفزيون الروسي نشرتها وزارة الخارجية على قناة تليغرام مساء الإثنين إن "الخطر جسيم وحقيقي ولا يجب الاستهانة به".

وكان لافروف قال أيضاً إن بلاده ستنظر إلى شحنات الأسلحة المرسلة من حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى أوكرانيا باعتبارها أهدافاً مشروعة، وأردف "بالطبع ستكون هذه الأسلحة هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة الروسية".

وأوضح لافروف أنه إذا كان حلف شمال الأطلسي (ناتو) "دخل بحكم الواقع في حرب مع روسيا عن طريق وكيل وقام بتسليح هذا الوكيل، فإننا سنفعل في الحرب ما يتعين على المرء أن يفعله في الحرب".