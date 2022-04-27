مسؤول عراقي يؤكد أن داعش ما زال يشكل خطراً على العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

حذر مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي الثلاثاء، من أن تنظيم داعش ما زال يشكل خطراً حقيقياً على المنطقة والعالم.



وشدد الأعرجي، خلال استقباله نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشرق الأوسط دانا سترول، "على أهمية الاستمرار بالضغط على داعش وملاحقته لأنه مازال يشكل خطراً حقيقياً على المنطقة والعالم"، حسب بيان لمستشارية الأمن القومي .

وأكد الأعرجي "أن مخيم الهول للاجئين في سوريا هو مصدر خطر حقيقي، وأن هذا الملف يمثل قلقاً حقيقياً للعراق" .

وقال "أن العراق يأمل أن يكون هناك حل للأزمة الأوكرانية- الروسية، وأن لايتأثر العراق والشرق الأوسط بتداعيات هذه الأزمة".

وأعربت سترول عن" إلتزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم العراق ودعم القوات العراقية والالتزام باتفاقية الإطار الإستراتيجي ومخرجاتها وهذا بدا واضحاً من خلال تحول قوة المهام المشتركة إلى مهمة تمكين ومشورة ومساعدة للجانب العراقي".

ودعت إلى" أهمية تسليم الإرهابيين في مخيم الهول إلى دولهم ومحاكمتهم في بلدانهم، وأن الولايات المتحدة ستدعم هذا التوجه في مؤتمر مكافحة داعش الذي سيعقد في المغرب".

وبحسب بيان مستشارية الأمن القومي، فإن اللقاء شهد بحث عدة ملفات تتعلق بمكافحة الإرهاب واستمرار الدعم الدولي المقدم للعراق، إضافة إلى بحث ملف مخيم الهول الحدودي وتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.