لبنان يطلب المساعدة في انتشال الزورق الغارق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

طلب وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب من بريطانيا وأمريكا وفرنسا، المساعدة في انتشال الزورق الذي كان غرق يوم السبت الماضي.



وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الثلاثاء "اجتمع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب في حضور وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مقر وزارة الخارجية، مع كل من السفير البريطاني إيان كولارد والقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية ريتشارد مايكلز، والقائم بالأعمال في السفارة الفرنسية جان فرانسوا جيوم، وذلك لطلب المساعدة في انتشال الزورق الذي كان غرق قبالة مدينة طرابلس والبحث عن الضحايا".

وكان زورقاً قد غرق مساء السبت الماضي وعلى متنه حوالي 60 شخصاً في المياه الاقليمية اللبنانية قبالة مدينة طرابلس شمال لبنان، وتمّ انتشال 7 جثامين من ركاب الزورق فيما بلغ عدد عدد الناجين 45 شخصاً، بالإضافة إلى عدد من المفقودين.

ولا توجد معلومات دقيقة عن عدد ركاب الزورق الذي غرق، حيث يشير البعض إلى أنه يتراوح بين 60 و70 راكباً.