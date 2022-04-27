الولايات المتحدة تخشى أن تطور إيران سلاحاً نووياً في غضون أسابيع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الثلاثاء إن البيت الأبيض يشعر بالقلق من أن تطور إيران سلاحاً نووياً في غضون أسابيع.



وجاءت تصريحات ساكي بعد أن أشار وزير الخارجية أنتوني بلينكن في وقت سابق الثلاثاء إلى أن طهران سرعت وتيرة برنامجها النووي.

وأضافت ساكي "نعم هذا يقلقنا بالتأكيد"، مشيرة إلى أن الوقت الذي تحتاجه إيران لإنتاج سلاح نووي يقلّ منذ نحو عام.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد أكد أن التوصل لاتفاق نووي مع إيران لن يؤثر على قدرة بلاده للتصدي لـ"أنشطتها الخبيثة".

وقال بلينكن إن واشنطن لا تزال تعتقد أن العودة لإحياء الاتفاق النووي العالمي هو أفضل سبيل لمواجهة التحدي النووي الذي تمثله إيران.

وخلال جلسة استماع له في الكونجرس الأمريكي، ذكر بلينكن: "هدفنا ألا تحصل إيران على سلاح نووي".

تأكيدات أمريكية تأتي بعد يوم من بحث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ونظيره الإسرائيلي إيال حولاتا، في واشنطن، التهديدات الإيرانية.

وقال البيت الأبيض في بيان إنه "بعد الحديث المثمر بين الرئيس بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت يوم 24 أبريل/نيسان، اجتمع سوليفان وحولاتا لمناقشة مجموعة من القضايا الأمنية الإقليمية والدولية".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن الأحد أن "الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء تحدثا حول الملف الإيراني، وبشكل خاص المطلب الإيراني برفع الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأمريكية".

وفي قضية أخرى، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده ستعيد إرسال دبلوماسييها إلى أوكرانيا هذا الأسبوع.

وقال: "الدبلوماسيون الأمريكيون سيعودون إلى لفيف، وبعد ذلك سنقيٌم أمنيا إمكانية فتح سفارتنا في كييف".