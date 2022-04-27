شركة غازبروم تخطر بلغاريا بأنها ستوقف إمدادات الغاز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الطاقة البلغارية إن شركة غازبروم الروسية، أخطرت شركة الغاز المملوكة للدولة في بلغاريا بأنها ستوقف إمدادات الغاز اعتباراً من اليوم الأربعاء.



وقالت الوزارة إنها اتخذت خطوات لإيجاد ترتيبات بديلة لإمدادات من الغاز الطبيعي، مضيفة أن البرنامج الجديد للدفع الذي اقترحته غازبروم يشكل خرقاً للعقد الحالي.

وأوضحت أنه لا توجد حاجة في الوقت الحالي لفرض قيود على استهلاك الغاز في البلد الواقع في البلقان الذي يلبي أكثر من 90% من حاجاته من الغاز بالواردات من غازبروم.

ونفت شركة "غازبروم" الروسية الثلاثاء، صحة الأنباء عن وقفها ضخ الغاز إلى بولندا.

ووفقاً لموقع "روسيا اليوم" الإخباري، قالت الشركة في بيان لها إن "وارسو ملزمة اليوم بدفع تكاليف إمدادات الوقود وفقاً لإجراءات الدفع الجديدة".

وكانت وسائل الإعلام تناقلت اليوم نبأ يفيد بأن بولندا توقفت منذ يوم الجمعة الماضي عن تلقي الغاز الروسي، عندما انتهى الموعد النهائي لتسديد قيمته لموسكو بالروبل.

وأشارت بوابة "Onet" الإخبارية، إلى أن "روسيا أوقفت إمدادات الغاز إلى بولندا"، وهو ما أكدته مصادر حكومية بولندية بشكل غير رسمي، وأضافت "الموعد النهائي لدفع ثمن الوقود بالروبل يوم الجمعة الماضي قد انتهى، وخلية الأزمة قد اجتمعت في وزارة المناخ والبيئة البولندية".

وعقب الإعلان قفزت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 12% في بضع دقائق إلى 1150 دولاراً لكل ألف متر مكعب، ومن جهته، قال الممثل المعتمد للحكومة للطاقة الاستراتيجية بيوتر نيمسكي، إن "وارسو لن تمتثل للمتطلبات الجديدة لدفع تكاليف إمدادات الوقود".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مطلع أبريل(نيسان) الجاري، عن نظام جديد للدفع مقابل الغاز الروسي للمستهلكين من الدول غير الصديقة، ويفرض النظام الجديد على المشترين إجراء عمليات الدفع بالعملة المحددة في العقد إلى حساب لدى "غازبروم بنك"، والذي يقوم بعد ذلك بتحويلها إلى الروبل في البورصة، لتتم بعدها التسوية النهائية مع المورد بالعملة الروسية.