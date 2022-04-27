4 جنود قتلوا في هجوم صاروخي إسرائيلي قرب دمشق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الدفاع السورية إن أربعة جنود سوريين قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء في هجوم صاروخي إسرائيلي على نقاط في محيط العاصمة دمشق.



وأضافت في بيان نشرته على فيس بوك أن الهجوم أسفر أيضاً عن بعض الخسائر المادية.

وذكرتت وكالة الأنباء السورية في وقت سابق أن الصواريخ أطلقت من طبريا، مصيفة أن وسائط الدفاع الجوي السوري أسقطت معظمها.

وامتنع متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن التعقيب على التقارير عن الهجوم.

وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات على ما تصفها بأهداف إيرانية في سوريا، حيث أنهت قوات مدعومة من طهران، بما في ذلك حزب الله اللبناني، وجودها هناك بعد انتشارها لمساعدة الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية السورية التي اندلعت في 2011.