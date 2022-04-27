5 سنوات سجن إضافية ضد سو تشي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

حكم على "أونج سان سو تشي"، الحاكمة المدنية السابقة لبورما، الأربعاء بالسجن خمس سنوات إضافية بتهمة الفساد، بحسب مصدر قريب من الملف.



ويتهم المجلس العسكري الحاكم منذ انقلاب فبراير/ شباط 2021، سوتشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والتي حكم عليها من قبل بالسجن ست سنوات، بعدد من المخالفات، وقد تصدر عليها أحكام بالسجن لعقود في نهاية محاكمتها.

وتعقد محاكمة سو تشي، التي قضت فترات إجماليها 15 سنة قيد الإقامة الجبرية على مدار حياتها، خلف أبواب مغلقة.

وبعدما أصبحت مستشارة الدولة، أي الرئيسة الفعلية للحكومة، عام 2016، تمتعت بشعبية كبيرة في البداية، وفي الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، حصلت على ولاية ثانية بهامش واضح.

ويعتقد المراقبون أن سو تشي كانت أصبحت تمثل خطورة كبيرة على الجنرالات الذين حكموا ميانمار، بقبضة من حديد لعقود قبل وصولها إلى السلطة، ما أدى إلى وقوع انقلاب في الأول من فبراير/شباط 2021.

وبرر المجلس العسكري هذه الخطوة من خلال اتهامات تزوير الانتخابات، ولكن لم يتم تقديم أي دليل على ذلك حتى الآن.

وتواجه سو تشي (76 عاما) 11 تهمة تتعلق عشرة منها بانتهاكات لقانون مكافحة الفساد. وتفيد التقارير بأنها تواجه عقوبات يصل إجماليها إلى السجن 160 سنة.