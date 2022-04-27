وكالة الأنباء السورية: سماع دوي انفجارات في سماء العاصمة دمشق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

سمع، الثلاثاء، دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق.



وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن "الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق".

والجمعة الماضي، استهدفت إسرائيل بضربات جوية بعض النقاط في ريف دمشق.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن "الانفجارات المتتالية في ريف دمشق كانت ناتجة عن قصف إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية.

والضربات الإسرائيلية السابقة في سوريا جاءت بعد يومين من تأكيد وزير دفاعها بيني جانتس أن الفترة الأخيرة باتت تشهد المزيد من الاستقرار في سوريا.

والسبت قبل الماضي، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بتصدي الدفاعات الجوية لـ"أهداف معادية" في سماء منطقة مصياف بمدينة حماة.

حينها أعلن التلفزيون السوري الرسمي أن "عدوانا جويا إسرائيليا يستهدف المنطقة الوسطى والدفاعات الجوية تتصدى له".