شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 42 مستشفى وفحص 475 ألف سيدة ضمن جهود الارتقاء بالخدمات الصحية بسيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عملت الدولة المصرية على مواصلة مسار التنمية الحقيقية منذ إطلاقها الخطة الشاملة لتنمية أرض الفيروز، والتي عمدت إلى إطلاق مشروعات قومية عملاقة وغير مسبوقة تشمل مختلف القطاعات، ليكون ذلك بمثابة خط الدفاع الأول عنها، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كلمته خلال ذكرى عيد تحرير سيناء بقوله: "لعلكم تلمسون حجم المشروعات التي تنشر فوق ربوعها.. والتي تهدف إلى التنمية والاستفادة من خيرات سيناء وتحقيق الرفاهية لأهالى سيناء الحبيبة".

ووضعت الدولة استراتيجية شاملة لتعمير سيناء وضخ الاستثمارات بها، انطلاقًا من حقيقة أن التنمية هى السلاح الأهم للقضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وكانت سيناء معرضة للتهميش والعزلة، وبدأت الدولة بمد جسور التنمية وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية لتمهد الأرض للمشروعات التنموية، ونرصد أبرز ما شهدته أرض الفيروز، على مستوى الخدمات الصحية وفق ما أعلنه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء:

- توفير العلاج على نفقة الدولة وجهود تطوير المنشآت الصحية، باستفادة 175.7 ألف مواطن بتكلفة 1.7 مليار جنيه حتى نهاية عام 2021.

- إنشاء42 مستشفى و214 مركزاً ووحدة صحية وتطويرها حتى مارس 2022.

- إنشاء مجمع السويس الطبي وهو الأضخم بشمال مصر، ومخزن استراتيجي للأدوية في الريسة بالعريش.

- إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، بكل من بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء، وجاري إطلاقها بمحافظة السويس، بتكلفة 24.2 مليار جنيه

- فحص 5.7 مليون مواطن ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية بمبادرة ١٠٠ مليون صحة .

- فحص 475.2 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية.

- فحص 120.4 ألف مواطن ضمن المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

- 38.9 ألف مواطن خضعوا لعمليات جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة.

- حصل 1.4 مليون مواطن من أهالي سيناء ومدن القناة على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.

- نشر 131 مركزاً ثابتاً ومتنقلاً ومسافرين لتلقي اللقاح في سيناء ومدن القناة حتى مارس 2022.