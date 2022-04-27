رئيس الأركان المشتركة الأمريكي: نظام الأمن الدولي في خطر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي يوم الثلاثاء، إن "نظام الأمن الدولي العالمي" بأكمله الذي تم تشكيله بعد الحرب العالمية الثانية سيصبح على المحك إذا أفلتت روسيا من العقاب بعد غزوها لأوكرانيا.

تصريحات ميلي لشبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية جاءت في ختام اجتماع استضافه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع الدول الحليفة في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا لمناقشة الوضع الحالي في أوكرانيا.

وقال ميلي: "إذا ترك هذا الأمر قائما، وإذا لم يكن هناك رد على هذا العدوان، وإذا أفلتت روسيا مما فعلته بدون عقاب، فسيولي إذن ما يسمى بالنظام الدولي، وإذا حدث ذلك، فإننا سندخل إلى عصر من عدم الاستقرار المتزايد بشكل خطير".

وأضاف: "ما هو على المحك هو نظام الأمن الدولي العالمي الذي تم وضعه في عام 1945. لقد استمر هذا النظام الدولي 78 عاما، ومنع نشوب حرب بين القوى العظمى، وما يؤكد عليه هذا المفهوم بأكمله هو فكرة أن الدول الكبيرة لا تقوم بعدوان عسكري ضد الدول الصغيرة، وهذا بالضبط ما حدث هنا، عدوان عسكري غير مبرر من قبل روسيا ضد دولة أصغر".

