إصابة عاملين في انقلاب قطار قصب بجنوب قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي :

أصيب عاملان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب قطار قصب ديكوفيل تابع لشركة السكر، بجوار مزلقان خزام بمركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبوسكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب قطار قصب بجوار مزلقان خزام بمركز قوص.

أسفر الحادث عن إصابة أبوبكر عابدين عوض الله، 45 عاما، بكدمات وسحجات، وأشرف أحمد محمد طه، 48 عاما، بكدمات وسحجات إثر وقوع حادث انقلاب قطار قصب، بجوار مزلقان خزام بمركز قوص، وجرى نقلهما إلى مستشفى قوص المركزي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق