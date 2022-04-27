تجنبا لقطع المياه.. الشركة القابضة تناشد المواطنين بتحديث بيانات العدادات مسبقة الدفع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

ناشدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي السادة العملاء مستخدمي عدادات المياه مسبقة الدفع، بأهمية تحديث بيانات العداد عن طريق الشحن من خلال التوجه لأقرب مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع أو التوجه لنقاط فوري المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك تجنبا لقطع الخدمة بالإجازات والأعياد الرسمية، في حالة انتهاء الرصيد.

وأشارت، في بيان اليوم، إلى أنه يتعين على المستخدم وضع الكارت بالعداد قبل التوجه إلى مركز الشحن أو فوري.

جدير بالذكر أن العداد مسبق الدفع يتيح عدة مزايا، أهمها: القضاء على أى أخطاء ناتجة عن العنصر البشرى ومشكلات تأخر او عدم دقة تسجيل القراءات والتحكم ومتابعة الاستهلاك، كما يسمح بمعرفة عدد أمتار المياه المكعبة التي جرى استهلاكها، وقيمة المبلغ المتبقي من الشحن.