شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: أهداف روسيا تتجاوز أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء، إن أهداف روسيا تتجاوز بكثير حربها الحالية على أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي في رسالة مصورة ليلا نشرت على موقع تليجرام مساء أمس الثلاثاء: "إن الهدف النهائي للقيادة الروسية ليس فقط الاستيلاء على أراضي أوكرانيا، ولكن تقطيع أوصال وسط وشرق أوروبا بأكمله وتوجيه ضربة عالمية للديمقراطية".

وأضاف الرئيس الأوكراني في رسالته أنه في "العالم الحر، أدرك الجميع عمليا أن غزو أوكرانيا ليس سوى البداية".

وتوقع زيلينسكي أن الهجمات المستمرة على أوكرانيا، في منطقة أوديسا جنوبي البلاد أو في دونباس في الشرق على سبيل المثال ، لن تجلب لروسيا سوى "خسائر جديدة".

وأوضح أن ذلك سيؤدي إلى فرض حزمة عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي أو المزيد من القيود التجارية.

وأكد زيلينسكي أنه سيتعين على معظم الروس دفع نتيجة سياسات حكومة موسكو العدوانية بمزيد من الفقر.