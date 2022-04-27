شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين: نؤيد بكل قوة تكلفيات الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نقابة المحامين تأييدها القوي للتكليفات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

وقال مجدي سخا وكيل النقابة القائم بأعمال النقيب، في بيان: "بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس النقابة العامة للمحامين ومجالس النقابات الفرعية نؤيد بكل قوة كل ما جاء في خطاب الرئيس من تكليفات".

وأوضح أنه من أهم هذه التكليفات، إجراء الحوار الوطني للشباب، ودعم توطين الصناعة المصرية، وتكليف الحكومة بطرح حصص مملوكة للدولة في البورصة، وتكليف الحكومة بخفض الدين العام وطرح خطة متكاملة للنهوض بالبورصة، وتفعيل لجنة العفو عن المحبوسين على أن تضم في تشكيلها أعضاء من مجلس نقابة المحامين.