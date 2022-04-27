محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى تحرير سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، اليوم الثلاثاء، الاحتفالية التي نظمتها مديرية الثقافة على مسرح قصر ثقافة كفر الشيخ، فى إطار احتفال المحافظة بذكرى تحرير سيناء.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، والعقيد أحمد عمارة، المستشار العسكري، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، والدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة، والدكتورة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأهالي المحافظة.

ويأتي ذلك في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى الـ 40 لتحرير سيناء، وتضمنت الاحتفالية عددًا من الفقرات الفنية المتنوعة لمديرية الثقافة، بجانب عددًا من العروض الفنية لفرقة الفنون الشعبية المعبرة عن المهن المتعددة لأهالي المحافظة.

كما قدمت فرقة الفنون الشعبية الاستعراضات المعبرة عن تاريخ المحافظة عبر العصور، وشهدت الاحتفالية عرض فيديو لتاريخ مصر القديم والحديث، والانتصارات التي حققها المصريون عبر الأزمنة والأجيال.

وعلى هامش الاحتفال افتتح المحافظ ومرافقوه معرض الفنون التشكيلية لفناني كفر الشيخ، ومعرض رسوم الأطفال.