ولي العهد يلتقي رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، اليوم، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد محمد إدريس ديبي. وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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