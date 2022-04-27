وسقط رمز الصداقة.. كييف تفكك تمثالاً يعود للحقبة السوفيتية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أبريل 2022 04:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلن رئيس بلدية كييف تفكيك تمثال يعود إلى الحقبة السوفيتية يرمز للصداقة بين روسيا وأوكرانيا بالمدينة يوم الثلاثاء، وذلك على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

يصور التمثال عاملين أحدهما أوكراني والآخر روسي فوق قاعدة حجرية، ويرفعان سويا وسام الصداقة السوفيتي. وكان التمثال موضوعا تحت نصب “قوس الصداقة بين الشعوب” الذي أقيم في 1982 للاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس الاتحاد السوفيتي.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو “هذا التمثال… يرمز للصداقة بين الأمتين الأوكرانية والروسية.. نرى الآن كيف حال هذه ‭’‬الصداقة‭’‬.. تدمير مدن أوكرانية وتدمير حياة أوكرانيين وقتل عشرات الآلاف من المسالمين. لدي قناعة بأن لمثل هذا التمثال معنى آخر تماما الآن”.

وعندما بدأ التمثال في السقوط، صفق حشد من الناس وهتفوا “المجد لأوكرانيا.. المجد للأبطال.. المجد للأمة الأوكرانية”.

ميدانياً أعلن مسؤول أوكراني أن القوات الروسية تقصف الجسور والسكك الحديدية في بلاده لإبطاء وصول شحنات الأسلحة الغربية إلى القوات الأوكرانية، وذلك بعد تدمير موسكو جسراً استراتيجياً يربط أوكرانيا برومانيا.

وبحسب مدير السكك الحديد الأوكرانية أولكسندر كاميشين فإنّ هذا الجسر الحديدي الذي يعبر مصبّ نهر دنيستر تضرّر الثلاثاء جراء هجوم صاروخي شنّته القوات الروسية.

وقال وزير النقل عبر تلغرام إنّ “العدو ألحق أضراراً جشيمة بالبنى التحتية للجسر الذي سيلزم ترميمه جهدًا كبيراً ووقتًا طويلاً”، موضحًا أنّ حركة المرور متوقفة.

ويربط هذا الطريق رومانيا المجاورة بمدينة أوديسا في جنوب أوكرانيا. ولم تتسبّب الضربة بسقوط قتلى، بحسب السلطات.