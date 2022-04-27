أكثر من 12 انفجاراً.. قصف إسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية في دمشق وريفها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أبريل 2022 04:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

شنت طائرات إسرائيلية بعد منتصف ليل الاثلاثاء، سلسلة غارات على مواقع عدة في العاصمة السورية دمشق وريفها.

ووفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد دوى أكثر من 12 انفجار عنيف في محافظة دمشق وريفها، نتيجة القصف الإسرائيلي.

فيما تصدت الدفاعات الجوية التابعة للنظام للصواريخ، وسمعت الانفجارات في مواقع عدة في ريف دمشق، كما سقطت صواريخ بالقرب من مطار دمشق الدولي، ومحيط كل من جمرايا وقدسيا وجديدة عرطوز حيث تتواجد في تلك المناطق مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري، وميليشيات موالية لإيران، دون ورود معلومات ما إذا كانت نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية أو نتيجة سقوط صواريخ الدفاعات الجوية التابعة للنظام، في حين شوهدت النيران داخل موقع عسكري في منطقة السومرية غربي دمشق، نتيجة سقوط صواريخ إسرائيلية في الموقع.

وأشار المرصد السوري في منتصف نيسان، إلى أن صواريخ إسرائيلية استهدفت، مواقع عسكرية، في محيط بلدة رخلة، وقرب المداجن ما بين بلدتي أمبيا وكفرقوق في محيط قطنا بريف دمشق الجنوبي الغربي، حيث يتواجد موقع عسكري للميليشيات الموالية لإيران، وجيش التحرير الفلسطيني، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في المنطقة التي قُصفت، فيما حاولت المضادات الأرضية التصدي للصواريخ الإسرائيلية.

وفي 9 نيسان، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت ما لا يقل عن 5 مواقع في ريف حماة الغربي، حيث استهدفت محيط كلية الشؤون الإدارية، ومركز البحوث العلمية “معامل الدفاع” ونقطة عسكرية في قرية السويدة، إضافة إلى نقطة عسكرية على أطراف مصياف.

ووفقًا للمصادر فإن أعمدة الدخان تصاعدت، تزامنًا مع انفجارات في تلك المواقع، أسفرت عن تدمير جزئي في الأبنية المستهدفة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان نشطاء المرصد السوري قد رصدوا، مساء اليوم، انفجارات في محيط مدينة مصياف بريف حماة الغربي، نتيجة صواريخ إسرائيلية استهدفت عدة نقاط في محيط مدينة مصياف ونقطة في قرية السويدة ومعامل الدفاع في منطقة الزاوي بريف حماة الغربي، حيث تواجد ميليشيات تابعة لـ”الحرس الثوري” الإيراني، و”حزب الله” اللبناني.

كما تتواجد مستودعات ومراكز بحوث لتطوير الصواريخ، والطائرات المسيرة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.