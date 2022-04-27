شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يعلن استعداده للرد على تصعيد الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي، جاهزية الجيش الوطني للرد عسكريا على تصعيد ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال المقدشي إن قوات الجيش وبتوجيهات من القيادة السياسية والحكومة ملتزمة بالهدنة الأممية، لكنها جاهزة للرد في أي وقت على خروقات الميليشيات المتمردة إذا ما استمرت في اعتداءاتها وخروقاتها.

وأوضح الفريق المقدشي خلال تقرير قدَّمه في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن الميليشيا الحوثية مستمرة في الخروقات للهدنة الأممية في عدد من الجبهات، واستهداف مواقع قوات الجيش واستخدام الطائرات المسيرة المفخخة، وبناء التحصينات وحشد التعزيزات إلى عدة جبهات.

خروقات الهدنة

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش الوطني رصدت ارتكاب ميليشيا الحوثي الإيرانية 1924 خرقا للهدنة الأممية خلال 21 يوما من إعلانها في جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب وأبين ولحج.

وأوضحت قوات الجيش في تقدير لها، أن الخروقات توزعت بين 573 خرقا في جبهات محور تعز، و406 خروقات في جبهات حجة، و399 خرقا في جبهات مأرب، و330 خرقا في الحديدة، و152 خرقا في جبهات الجوف، و49 خرقا في الضالع، و9 خروقات في صعدة، و4 في جبهات أبين، وخرقين في لحج.

وتنوعت بين 967 عملية استهداف بالعيارات، و264 عملية استهداف مدفعي، و305 عمليات دفع بتعزيزات، و59 عملية هجومية وتسللات، و178 تحليقا بالطيران المسير والاستطلاعي، و105 عمليات استحداث خنادق وتحصينات جديدة، و20 عملية زراعة ألغام، و19 عملية استحداث قناصة، إضافة إلى 7 عمليات استهداف أعيان مدنية ومناطق نزوح في الحديدة وغرب تعز ومدينة مأرب.

وتعمدت الميليشيا الحوثية خرق الهدنة منذ لحظاتها الأولى، ولا تزال مستمرة في اختراقها حتى الآن، في ظل التزام قواتنا بتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية التي تقضي بالوقف التام لإطلاق النار.

اختطاف النساء

واستمرارا للإرهاب الحوثي ونشر الفوضى والرعب في مناطق سيطرتها، عاودت الميليشيا تنصيب نفسها وصية على النساء، إذ اختطفت الأحد، عددا من النساء في محافظة صعدة، أقصى شمال اليمن، بمزاعم التسوق دون محرم، وذلك في إطار سعيها المستمر لتضييق الحياة على النساء في مناطق سيطرتها.

وأكدت المصادر اختطاف نساء من داخل أسواق مدينة صعدة من قِبَل شرطة نسائية نشرتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأشارت المصادر إلى أن عملية الاختطافات جاءت عقب قرار للميليشيا يمنع المرأة من ارتياد السوق دون محرم، وذلك بالتزامن مع ارتياد النساء الأسواق استعدادا لعيد الفطر، وأذاعت الميليشيا القرار عبر مكبرات الصوت في المساجد وأماكن تجمعات المواطنين بالمحافظة، التي تمثل المعقل الرئيس للحوثيين، وعقب إصدارها قرار المنع، نشرت الميليشيا شرطة نسائية في مختلف أسواق المدينة، ووجهتها بإلقاء القبض على أي امرأة توجد في السوق «دون محرم».