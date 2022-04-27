شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتعزيز القدرات النووية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، عزمه تسريع وتيرة تطوير البرنامج النووي لبلاده بشكل أكبر، وذلك خلال عرض عسكري أقيم في وقت سابق هذا الأسبوع في وسط بيونج يانج، وفقا لتقرير إعلامي رسمي، أمس الثلاثاء.

وخلال خطاب ألقاه في الذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري، مساء الإثنين، تعهد كيم بتعزيز القدرات النووية للدولة «بأسرع معدل»، حسبما نقلت وكالة يونهاب عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

وشدد على أن بيونج يانج ستجري استعدادات شاملة لاستخدام «الردع» النووي في أي وقت، وحذر من أن أي قوات تسعى إلى مواجهة عسكرية لن يصبح لها وجود.

وأفادت التقارير بأن العرض شمل استعراضا لأسلحة إستراتيجية، من بينها صاروخ «هواسونج 17-».