شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "صحة الشيوخ": قرارات الرئيس فى حفل إفطار الأسرة المصرية نقلة تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أعلن عنها خلال إفطار الأسرة المصرية بأنها نقلة تاريخية نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن التوجيهات والقرارات والرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس السيسي خطوة أساسية في بناء الدولة الجديدة ودخول مرحلة النماء وعبرت عن تطلعات الشعب المصري كله.

وأشار إلي أن إهتمام الرئيس بالقطاع الخاص باعتباره شريك أساسي في التنمية نال نصيب كبير من توجيهات الرئيس وخاصة طرح شركات القطاع العام في البورصة لتوسيع قاعدة هذا القطاع الحيوي والهام للاقتصاد المصرى.

ورحب رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بتكليف الرئيس إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إليه شخصياً، مع وعده بحضور المراحل النهائية منها.

وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن الرسائل التي احتوتها كلمة الرئيس للشعب المصري تأتي في إطار المصارحة والمكاشفة التي تعود عليها مع الشعب منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد.

وقد شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، في حفل إفطار الأسرة المصرية الذي أقيم اليوم بحضور عدد كبير من أطياف المجتمع المصري.