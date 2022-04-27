شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الاتصالات: قرارات الرئيس أسعدت المصريين وإطلاق الحوار الوطنى نهج دائم للدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، القرارات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدا انها أثلجت صدور كل المصريين، حيث تضمنت إجراءات تنموية غير مسبوقة فى ظل الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها العالم.

وأشاد النائب أحمد بدوى، فى بيان له، بإطلاق الرئيس لحوار وطنى مع كافة القوى السياسية دون استثناء أو تمييز وإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى كأحد مفردات مؤتمر الشباب، وتفعيل دور الأحزاب السياسية بما يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن هذه القرارات تنم على حرص القيادة السياسية الدائم على مشاركة كافة القوى والتيارات، بما يعنى أن الوطن يتسع للجميع، وكما قال الرئيس إن الاختلاف فى الرأى لا يفسد فى الوطن قضية، ويؤكد دائما أن الحوار هو نهج الدولة المصرية بهدف تعزيز وتكامل الرؤى الوطنية.

وأوضح بدوى فى بيانه أن الحوار الوطنى يأتى استمرارا لحاله الحوار الاجتماعى والسياسى الذى بدأ مع سلسلة المؤتمرات الوطنية للشباب التى تبناها الرئيس.

كما ثمن النائب حزمة التكليفات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوسيع القاعدة الصناعية ودعم مزارعى القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى للمصريين، بالإضافة إلى تعزيز شراكة القطاع الخاص وتعظيم الاعتماد على المنتج المحلى فى سد الاحتياجات، فى إطار مبادرة شاملة بتطوير الصناعة المصرية، ومنح الفرصة الكاملة للقطاع الخاص باعتباره شريكا فى التنمية، ضمن خطة طموحه تبعث على الأمل فى المرحلة المقبلة.