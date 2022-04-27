رئيس خارجية الشيوخ: حزمة القرارات الرئاسية تدعم الاقتصاد وتحقق الأمن الغذائى والحماية الاجتماعية

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القاهرة - سامية سيد - السادات : رسائل الرئيس تكشف ملامح الجمهورية الجديدة التي تختلف كثيرا عن عهود سابقة

عفت السادات: قرار الرئيس باستكمال سداد المديونية للغارمين والغارمات يدخل البهجة والسرور داخل الأسر المصرية

أكد النائب د. عفت السادات رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ و رئيس حزب السادات الديمقراطي على اهمية حزمة القرارات التي اعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية.

و قال السادات إن القرارات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس السيسي تستهدف الارتقاء بالأوضاع الاقتصادية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يحقق المصلحة العليا للوطن، وتؤكد اهتمام القيادة السياسية أيضا بملف الحماية الاجتماعية لتحقيق الفئات البسيطة ومحدودي الدخل.

وقال السادات ان التكليفات الرئاسية تؤكد أننا أمام قيادة سياسية تتفاعل بشكل سريع مع التحديات التي تواجه العالم بوجه عام ومصر بوجه خاص، مشيدا بتكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأشار عفت السادات إلى أن تكليف الحكومة بتقديم حوافز لمزارعي القمح في مصر وزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين، يؤكد استمرار جهود الدولة لدعم الفلاح، بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.

وأشاد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ ورئيس حزب السادات الديمقراطي بما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من أن المرحلة القادمة ستشهد دعماً مضاعفاً للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، وإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

وأكد د. عفت السادات على أهمية ما أعلنه الرئيس من إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.

و شدد السادات على أهمية رسالة الرئيس التي قالها الرئيس من أن الوطن يتسع لنا جميعا، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية قائلا: "هذه الرسالة تقطع الطريق على أهل الشر"، مشيدا بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية، وأضاف السادات: "هذه الكلمات تكشف ملامح الجمهورية الجديدة التي تختلف كثيرا عن عهود سابقة.

وأكد السادات على اهمية الاهتمام بمشاركة القطاع الخاص مشيدا بتكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنوياً ولمدة 4 سنوات، وكذلك التكليف الرئاسي للحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية.

ولفت السادات إلى أن قرار الرئيس باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات قرار انساني هام يدخل البهجة والسرور داخل عدد كبير من الأسر المصرية.