أيمن منصور ندا يعتذر لكرم جبر: "صاحب فضل على العبد لله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تقدم الدكتور أيمن منصور ندا، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، باعتذار للكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عما كتبه بحقه خلال الفترة الماضية.

وقال ندا فى بيان نشره عبر حسابه على فيسبوك: "كرم جبر صاحب فضل على العبد لله.. ذكرته له في اللقاء الوحيد الذي جمعني به بمكتبه في حضور الأستاذ عبد المحسن سلامة، والسيدة رانيا هاشم، وآخرين.. قدم لي يد العون والمساعدة في بدايات عملي ولم يكن يعرفني أو تربطني به صلة، وحفظت له هذا الجميل الذي لا يتذكره، وذكرت ذلك أمام حضور هذا اللقاء.. ثم أعاد الكرة، وضمني إلى عضوية إحدى لجان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دون معرفة سابقة بي".

وأضاف: "اختلافي معه لا يعني عدم احترامي أو تقديري له.. أعتذر له بشدة عن شدة الألفاظ التي استخدمتها في التعبير عن اختلافي معه.. ومدين أنا بالاعتذار لكل من طالهم أذى أو مسهم ضيق مما كتبت، أقول ذلك طاويا صفحة قديمة، ومستقبلاً صفحات جديدة بيضاء، وفاتحاً ذراعيّ لمستقبل يجمعنا معا ويُعيدنا أصدقاء وزملاء كما كنا من قبل".

وتابع: "على مدار خمسة عشر شهراً (فبراير 2021- إبريل 2022)، كتبتُ على هذه الصفحة خمسة وعشرين مقالاً يتعلق بالشأن الإعلامي المصري.. كتبتُ هذه المقالات، وكانت عيني على تلاميذي وطلابي في كلية الإعلام جامعة القاهرة؛ جمهوري المستهدف الحقيقي والأبدي.. كانت هذه الكتابات "إبراء ذمة" أمام تساؤلاتهم المتكررة عن جدوى ما يقومون بدراسته، وعن وجوده في الواقع".

وأشار أستاذ الإعلام إلى أنه "بعد هذه الشهور الطوال، كان لابدَّ من وضع نهاية لهذه المعركة".

وأكد أنه كلف مستشاره القانوني الدكتور محمد حلمي عبد الله باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتنازل عن كافة القضايا التي أقامها ضد الإعلاميين.