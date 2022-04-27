"بعد تداوله عبر فيس بوك".. الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة الأسلحة البيضاء بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تضمن تشاجر شخصين بالأسلحة البيضاء بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية.

تم تشكيل فريق بحث من أجهزة مديرية أمن الغربية أسفرت جهوده عن عدم وجود ثمة بلاغات أو محاضر محررة فى هذا الشأن، وبإستخدام أحدث التقنيات تم تحديد وضبط طرفى المشاجرة وهما كلٍ من (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية) وآخر (سائق مركبة "توك توك" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية).

باستكمال الفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجاري وأثناء مرور الأول مترجلاً بدائرة القسم محل الواقعة اصطدم به الثاني بمركبة الـ"توك توك" قيادته، فحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرفين بالتعدي على الآخر بالسب والشتم والتلويح بسلاح أبيض "مطواة" دون حدوث ثمة إصابات، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الفحص والتحريات أيداها وأقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيقات.