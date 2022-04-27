خاص| حمدين صباحي يكشف كواليس حديثه مع السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عمارة:

كشف حمدين صباحي، السياسي ومؤسس التيار الشعبي، تفاصيل حديثه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في ختام حفل إفطار الأسرة المصرية يوم الثلاثاء.

كان الرئيس السيسي، بحمدين صباحي خلال حضوره حفل إفطار الأسرة المصرية، قائلًا في ختام كلمته: "أنا شايف الأستاذ حمدين صباحي موجود، أهلا وسهلًا، نورتنا".

وحرص الرئيس على مصافحة حمدين صباحي عقب انتهاء الكلمة، والحديث معه.

وقال صباحي في تصريحات لمصراوي: "كلمت الرئيس عن سجناء الرأي وكانت استجابته كريمة، وسنشهد نتائجها قريبا".

وأضاف: "الرئيس مشكورًا وعد بحل هذه الأزمة، بعدما أشرنا لأهمية الأفراج عن سجناء الرأي".

وفي وقت سابق، قال صباحي: أثمن الدعوة والإفراج عن كل سجين رأي، أمر ضروري لإحداث نقلة نوعية والخروج بحلول لأزمات الوطن.

وأضاف صباحي: نرى أن الدعوة للحوار تتطلب الإفراج عن سجناء الرأي حتى يكون الحوار السياسي له جدوى وكي نثق في جدواه.

وتابع: نحن معارضة تحب هذا الوطن وتحرص على مصالحه ونريد مشاركة للخروج بأفضل الحلول للقضايا الوطنية الملحة.