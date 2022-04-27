رئيس حزب مصر الحديثة: قرارات السيسي السياسية والاقتصادية قوة دفع للدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اعتبر النائب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب مصر الحديثة أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بمثابة قوة دفع للاقتصاد المصري والعمل السياسي.

وقال دعبس، في تصريح لموقع "الخليج 365"، إن هذه القرارات جاءت في إطار الصراحة المعهودة من قبل الرئيس السيسي عند حواره مع الشعب، مشيدا بمثل هذه القرارات الاقتصادية التي يحتاج بالفعل الاقتصاد المصري وخصوصا فيما يتعلق بحوافز الاستثمار.

ونوه النائب دعبس إلى أن دخول القطاع الخاص في المشاركة في المشروعات والشركات التابعة للدولة مؤشرا قوى وكبير على السياسية الاقتصادية التي تتبنها الدولة في المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ طالب كثيرا بمثل هذه القرارات.

ولفت إلى أن مصر في هذه المرحلة ترفع شعار مشاركة القطاع الخاص في الشركات وهذا نقلة نوعية في السياسة الاقتصادية، مؤكدا أن هناك مطالب أخرى لتشجيع الاستثمار ويجب على الحكومة القيام بها.

وأشار إلى أن الدعوة للحوار السياسي بداية لصفحة جديدة في العمل السياسي المصري في ظل عهد الرئيس السيسي، مؤكدا أن الرئيس السيسي يفتح أبوابه للجميع ويجب على القوى السياسية استغلال هذه الفرصة.

وأشاد النائب الدكتور نبيل دعبس رئيسا للجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس حزب مصر الحديثة بحضور شخصيات سياسية كانت غائبة خلال المرحلة السابقة، مؤكدا أن الوقت قد حان للدخول في مرحلة جديدة من العمل السياسي القائم على وحدة الصف وحماية الأمن القومي المصري.

وأعلن الرئيس السيسى عن تكليف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب لإدارة حوار سياسي مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيا، معربا عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن الوطن يتسع للجميع وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

كما أعلن الرئيس السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية، إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.​